В Курской области FPV-дрон атаковал мотоцикл, погиб 81-летний мужчина

В Курской области 11 октября в селе Нижнемахово Суджанского района вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл, в результате чего погиб 81-летний мужчина. О происшествии сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ.

«Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района. В результате атаки, к огромной скорби, погиб 81-летний мужчина. Самые глубокие соболезнования семье. Невосполнимая утрата», — написал Хинштейн в telegram-канале.

Ранее в Курской области уже фиксировались атаки FPV-дронов на гражданских лиц: в селе Амонь Хомутовского района был убит 55-летний мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, а в селе Калиновка дрон ранил 36-летнего водителя грузовика. Власти региона регулярно сообщают о подобных инцидентах на приграничных территориях.

