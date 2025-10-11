В Курской области FPV-дрон атаковал мотоцикл, погиб 81-летний мужчина

Ранее в Курской области уже фиксировались атаки FPV-дронов на гражданских лиц: в селе Амонь Хомутовского района был убит 55-летний мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, а в селе Калиновка дрон ранил 36-летнего водителя грузовика. Власти региона регулярно сообщают о подобных инцидентах на приграничных территориях.