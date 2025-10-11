Ричмонд
В Белгороде после атаки ВСУ временно отключили наружное освещение

Свет отключён для снижения нагрузки на энергообъекты после атаки ракеты ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В Белгороде отключено наружное освещение, проинформировал мэр Валентин Демидов.

Мэр уточнил, что речь идёт о временной мере. Она введена для снижения нагрузки на энергообъекты после атаки ракеты Вооружённых сил Украины.

«С целью снижения нагрузки на энергообъекты и эффективного распределения электроэнергии между потребителями сегодня принято решение об ограничении работы наружного освещения в Белгороде», — написал Демидов в Telegram.

Кроме того, по его словам, система противовоздушной обороны сработала точно по целям. В результате падения обломков зафиксировано возгорание мусора, огонь охватил площадь 15 квадратных метров. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о возможных кратковременных веерных отключениях электричества после обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.