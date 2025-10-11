В Дагестане выявили мошенничество при капремонте ливневой канализации

По данным следствия, с ноября 2022 по ноябрь 2023 года генеральный директор ООО «ПИК-Стройсервис» Омаркади Гасанов в сговоре с неустановленными сотрудниками своей организации и чиновниками муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы» подготовил недостоверные документы об объемах выполненных работ при проведении капитального ремонта ливневой канализации Махачкалы, пролегающей по проспекту Петра I, на основании которых на расчетный счет подрядной организации было перечислено свыше 417 миллионов рублей.