Хинштейн: ВСУ атаковали движущийся мотоцикл в Курской области, водитель погиб

В населённом пункте Нижнемахово Суджанского района Курской области зафиксирована атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) с применением БПЛА по движущемуся мотоциклу. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«В результате атаки, к огромной скорби, погиб 81-летний мужчина. Самые глубокие соболезнования семье. Невосполнимая утрата», — написал он.

Населению рекомендовано сохранять бдительность и воздержаться от возвращения в приграничные районы в связи с продолжающейся угрозой.

Тем временем, в Белгороде после ракетного удара ВСУ временно отключили наружное освещение для снижения нагрузки на энергетическую инфраструктуру. В субботу, 11 октября, силы противовоздушной обороны сбили украинские ракеты над областным центром и Белгородским районом. Глава региона предупредил о возможных кратковременных веерных отключениях света. В селе Головчино при падении обломков БПЛА пострадал мирный житель.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
