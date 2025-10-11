Волк: Москва разрабатывает меры для депортированных из Латвии россиян

Ранее Латвия выгнала почти 900 россиян из-за незнания латышского языка.
Российские власти разработали комплекс мер для поддержки более 800 граждан РФ, депортированных из Латвии из-за незнания латышского языка. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уточнив, что речь идет о соотечественниках, которые не смогли подтвердить знание государственного языка и пройти обязательную проверку безопасности.
«В связи с новостными сообщениями о депортации из Латвийской Республики свыше 800 россиян, которые не подтвердили знание латышского языка и не прошли обязательную проверку безопасности, сообщаем следующее. МВД России совместно с органами власти федерального и регионального уровней разработан комплекс мер по содействию в обустройстве и адаптации на территории нашей страны российских граждан, в отношении которых государствами Прибалтики принято решение об аннулировании документов для постоянного проживания», — говорится в заявлении Волк в ее telegram-канале.
Представитель МВД РФ также напомнила, что с 2006 года в России действует государственная программа по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Эта программа предоставляет участникам ряд возможностей и преференций, помогающих обеспечить жильем, трудоустройством и социальной поддержкой. Получить подробную информацию о возможностях переселения и необходимых документах можно по телефону горячей линии +7 (495) 184−02−25 или по электронной почте sootech@mvd.ru.
Ранее власти Латвии ужесточили миграционное законодательство, обязав граждан России подтверждать знание латышского языка для получения или продления вида на жительство. В августе 2022 года был введен экзамен по латышскому языку, а пребывание без его сдачи стало считаться нарушением. Более 800 россиян должны покинуть Латвию до 13 октября 2025 года, иначе их пребывание будет признано1 незаконным.