Гипермаркет в Донецке загорелся в результате атаки ВСУ

В Донецке в результате атаки Вооруженных сил Украины загорелся гипермаркет. По предварительным данным, возгорание произошло после удара беспилотников в ночное время. Об этом сообщают СМИ.

Донецкий гипермаркет оказался в огне после ночной атаки.

«ВСУ атаковали гипермаркет в Донецке. В результате ночной атаки ВСУ по Донецку в огне оказался гипермаркет», — передает корреспондент РИА Новости с места происшествия. Также отмечается, что в небе над городом продолжают звучать звуки полета дронов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДва человека пострадали в результате удара ВСУ по Донецку.

Это не первая атака на Донецк, совершенная украинскими беспилотниками. Ранее, 10 октября, мэр города Алексей Кулемзин сообщал о двух атаках БПЛА на парк кованых фигур, в результате которых были зафиксированы повреждения.

