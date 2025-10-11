В Дагестане задержали подозреваемых в хищении 417 млн при ремонте канализации

В Дагестане задержаны два человека, подозреваемые в мошенничестве.
Генеральный директор и владелец подрядной организации ООО «ПИК-Стройсервис» задержаны по подозрению в мошенничестве при проведении капитального ремонта ливневой канализации в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан. По версии следствия, руководители компании в сговоре с неустановленными работниками организации и чиновниками муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы» в период с ноября 2022 по ноябрь 2023 года подготовили фиктивные документы о выполненных работах. На их основании на счет фирмы было перечислено более 417 миллионов рублей.
«Согласно заключению строительно-технической судебной экспертизы в приемочных актах указаны фактически невыполненные работы на сумму более 40 миллионов рублей. Девятого октября Гасанов и фактический собственник компании-подрядчика ООО “ПИК-Стройсервис” Гаджиев задержаны в рамках возбужденного уголовного дела», — говорится в официальном сообщении ведомства.
В ходе расследования установлено, что речь идет о капитальном ремонте канализации на одном из центральных участков города — по проспекту Петра I. Следствие считает, что руководители подрядной организации и их сообщники из числа муниципальных служащих сфальсифицировали акты сдачи-приемки, завысив объемы и стоимость работ. В настоящее время оба задержанных доставлены в следственные органы для проведения необходимых процессуальных действий. Решается вопрос об избрании меры пресечения.