В Дагестане задержали подозреваемых в хищении 417 млн при ремонте канализации

Генеральный директор и владелец подрядной организации ООО «ПИК-Стройсервис» задержаны по подозрению в мошенничестве при проведении капитального ремонта ливневой канализации в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан. По версии следствия, руководители компании в сговоре с неустановленными работниками организации и чиновниками муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Махачкалы» в период с ноября 2022 по ноябрь 2023 года подготовили фиктивные документы о выполненных работах. На их основании на счет фирмы было перечислено более 417 миллионов рублей.