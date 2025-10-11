Минобороны Афганистана объявило о завершении операции против Пакистана

Афганистан завершил военную операцию против Пакистана.
Министерство обороны Афганистана сообщило об окончании «операции возмездия» против Пакистана, которая была проведена в ответ на нарушения воздушного пространства и авиаудары со стороны Исламабада. По данным ведомства, операция, направленная на центры сил безопасности Пакистана вдоль линии Дюранда, завершилась успешно.
«В ответ на неоднократные нарушения воздушного пространства Афганистана и авиаудары Пакистана, Афганистан провел операцию возмездия против центров сил безопасности этой страны вдоль линии Дюранда», — заявили в Минобороны Афганистана, подтверждая мотивы своих действий. Ведомство также предупредило, что любые дальнейшие нарушения суверенитета Афганистана будут встречены решительным отпором.
Министерство обороны Афганистана также добавило, что вооруженные силы страны готовы дать решительный отпор в случае повторного нарушения воздушного пространства Афганистана Пакистаном. Целью таких действий станет защита границ и суверенитета страны.
Операция «возмездия» стала ответом на ночные обстрелы Кабула и провинции Пактика, произошедшие 11 октября, после которых афганские военные нанесли удары по объектам на территории Пакистана, используемым для запуска беспилотников и нарушений воздушного пространства. Вооруженные столкновения вдоль линии Дюранда сопровождались атаками на пограничные позиции и авиаударами по Лахору, что привело к потерям среди пакистанских военных.