Минобороны Афганистана объявило о завершении операции против Пакистана

Операция «возмездия» стала ответом на ночные обстрелы Кабула и провинции Пактика, произошедшие 11 октября, после которых афганские военные нанесли удары по объектам на территории Пакистана, используемым для запуска беспилотников и нарушений воздушного пространства. Вооруженные столкновения вдоль линии Дюранда сопровождались атаками на пограничные позиции и авиаударами по Лахору, что привело к потерям среди пакистанских военных.