Житель Курской области погиб при атаке FPV-дрона на мотоцикл

Вечером 11 октября FPV-дрон атаковал курское приграничье, погиб пожилой мужчина.

Источник: Комсомольская правда

В Суджанском районе Курской области вечером 11 октября погиб пожилой мужчина. FPV-дрон ударил по движущемуся мотоциклу. Об этом уведомил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Уточняется, что ЧП случилось в селе Нижнемахово. Погибшему мужчине был 81 год. Губернатор выразил соболезнования семье в связи с утратой.

«Уважаемые жители, вновь призываю всех к бдительности. Варварские атаки врага не прекращаются. Пожалуйста, воздержитесь от возвращения в приграничье — это всё ещё крайне опасно», — предупредил Александр Хинштейн.

Беспилотники ВСУ также атаковали Волгоградскую область. Ночью 11 октября дроны повредили здания школы и детского сада. Фрагментами БПЛА также выбиты стекла в трех многоэтажных жилых домах.

