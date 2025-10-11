Житель Курской области погиб при атаке FPV-дрона на мотоцикл

В Суджанском районе Курской области вечером 11 октября погиб пожилой мужчина. FPV-дрон ударил по движущемуся мотоциклу. Об этом уведомил губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Уточняется, что ЧП случилось в селе Нижнемахово. Погибшему мужчине был 81 год. Губернатор выразил соболезнования семье в связи с утратой.
«Уважаемые жители, вновь призываю всех к бдительности. Варварские атаки врага не прекращаются. Пожалуйста, воздержитесь от возвращения в приграничье — это всё ещё крайне опасно», — предупредил Александр Хинштейн.
Беспилотники ВСУ также атаковали Волгоградскую область. Ночью 11 октября дроны повредили здания школы и детского сада. Фрагментами БПЛА также выбиты стекла в трех многоэтажных жилых домах.