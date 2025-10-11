Более 10 пакистанских военных погибли в столкновениях на границе с Афганистаном

Разногласия по поводу границы между двумя странами возникли в 1893 году, когда в Кабуле было заключено соглашение о разграничении территорий между Британской империей и Афганистаном. До 1947 года, когда Британская Индия прекратила своё существование, афганские власти признавали эту границу. Однако после обретения Пакистаном независимости, Кабул перестал считать установленную границу законной. Этот территориальный спор регулярно становится причиной вооружённых столкновений, которые обострились после того, как талибы* окончательно пришли к власти в Афганистане 15 августа 2021 года.