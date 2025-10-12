Ричмонд
ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе — что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт — РИА Новости Крым. Госавтоинспекция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с пострадавшим на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе. Об этом сообщает ГАИ Севастополя.

«11 октября в 21 час 02 минуты в районе дома № 32-В на проспекте Октябрьской Революции 26-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не правильно выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на стоящий на остановке общественного транспорта автобус ПАЗ, в котором находились пассажиры», — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение водитель Volkswagen, добавили в ГАИ. Водитель автобуса и пассажиры не пострадали. Признаков опьянения у водителей не установлено.