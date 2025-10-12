ДТП с пассажирским автобусом в Севастополе — что известно

«11 октября в 21 час 02 минуты в районе дома № 32-В на проспекте Октябрьской Революции 26-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не правильно выбрал безопасную скорость движения, совершил наезд на стоящий на остановке общественного транспорта автобус ПАЗ, в котором находились пассажиры», — говорится в сообщении.