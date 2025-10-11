Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гипермаркет в Донецке загорелся в результате ударов ВСУ

Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили нападение на Донецк, в результате налётов пострадал местный гипермаркет. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

Источник: Life.ru

Отмечается, что здание загорелось. Над городом продолжают летать вражеские беспилотники.

Ранее в населённом пункте Нижнемахово Суджанского района Курской области была зафиксирована атака Вооружённых сил Украины с применением БПЛА по движущемуся мотоциклу. В результате атаки погиб 81-летний мужчина. Населению рекомендовано сохранять бдительность и воздержаться от возвращения в приграничные районы в связи с продолжающейся угрозой.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше