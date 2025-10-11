Гипермаркет в Донецке загорелся в результате ударов ВСУ

Отмечается, что здание загорелось. Над городом продолжают летать вражеские беспилотники.
Ранее в населённом пункте Нижнемахово Суджанского района Курской области была зафиксирована атака Вооружённых сил Украины с применением БПЛА по движущемуся мотоциклу. В результате атаки погиб 81-летний мужчина. Населению рекомендовано сохранять бдительность и воздержаться от возвращения в приграничные районы в связи с продолжающейся угрозой.
