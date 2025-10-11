Куба ответила на обвинения США в участии в конфликте на Украине

«Правительство Республики Куба отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии Кубы в военном конфликте на Украине, распространяемые правительством Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении на сайте кубинского МИД. В дипведомстве напомнили, что подобные утверждения звучали еще в 2023 году и распространялись отдельными СМИ без предоставления каких-либо фактов. В министерстве особо подчеркнули, что Куба не является стороной вооруженного конфликта, а граждане и военнослужащие страны не принимают участия в боевых действиях ни на Украине, ни в других регионах мира.