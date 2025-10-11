Куба ответила на обвинения США в участии в конфликте на Украине

МИД Кубы заявил, что страна не участвует в конфликте на Украине.
Куба отвергла обвинения со стороны США в участии республики в военном конфликте на Украине. Соответствующее заявление опубликовано 11 октября на сайте Министерства иностранных дел Кубы. В ведомстве подчеркнули, что информация, распространяемая американскими властями, не соответствует действительности и не подтверждена никакими доказательствами.
«Правительство Республики Куба отвергает ложные обвинения в предполагаемом участии Кубы в военном конфликте на Украине, распространяемые правительством Соединенных Штатов Америки», — говорится в сообщении на сайте кубинского МИД. В дипведомстве напомнили, что подобные утверждения звучали еще в 2023 году и распространялись отдельными СМИ без предоставления каких-либо фактов. В министерстве особо подчеркнули, что Куба не является стороной вооруженного конфликта, а граждане и военнослужащие страны не принимают участия в боевых действиях ни на Украине, ни в других регионах мира.
В заявлении МИД отмечается, что правительство США не может предоставить доказательства, подтверждающие обвинения в адрес Гаваны. В ведомстве назвали подобные сообщения частью новой клеветнической кампании и попыткой дезинформации. Кубинская сторона подчеркивает свою приверженность принципам мира и невмешательства во внутренние дела других государств.
Ранее, в 2023 году, аналогичные обвинения уже звучали в адрес Кубы со стороны отдельных СМИ, однако доказательств их причастности также не было предоставлено. Тогда, как и сейчас, кубинские власти подчеркивали свою непричастность к конфликту на Украине и призывали уважать принципы невмешательства во внутренние дела других государств.