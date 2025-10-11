11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Велосипедист погиб в результате ДТП в Лунинецком районе, об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Сегодня в 18:50 37-летний житель Лунинецкого района управлял автомобилем Nissan и двигался на 5-м километре автодороги Р-8 «Лунинец-Пинск» в направлении от г. Лунинца к д. Вулька-1.
По предварительной информации, водитель допустил наезд на попутно двигавшегося по краю проезжей части дороги неустановленного мужчину-велосипедиста, который в темное время суток не был обозначен световозвращающими элементами, а велосипед не был оборудован фонарями, излучающими белый свет спереди, и красный свет сзади.
В результате ДТП мужчина-велосипедист скончался.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа, выясняются все причины и обстоятельства ДТП. -0-