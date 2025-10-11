Велосипедист погиб в результате ДТП в Лунинецком районе

По предварительной информации, водитель допустил наезд на попутно двигавшегося по краю проезжей части дороги неустановленного мужчину-велосипедиста, который в темное время суток не был обозначен световозвращающими элементами, а велосипед не был оборудован фонарями, излучающими белый свет спереди, и красный свет сзади.