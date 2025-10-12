Погибшие солдаты и захваченные блокпосты: что происходит на границе Пакистана и Афганистана

После того как в 1947 году Британская Индия распалась, права на эту линию перешли к Пакистану. Однако Афганистан так никогда и не признал ее в качестве официальной границы. Пакистан считает линию Дюранда международно признанной границей, унаследованной со времен Британской Индии. В то же время Афганистан рассматривает ее как несправедливую и навязанную колониальными властями, отказываясь признавать ее легитимность. Именно эта непримиримая позиция и привела к резкой эскалации старого территориального конфликта.