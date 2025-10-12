Погибшие солдаты и захваченные блокпосты: что происходит на границе Пакистана и Афганистана

Вдоль линии Дюранда на границе Афганистана и Пакистана идут тяжелые бои.
На протяжении всей линии Дюранда, исторически разделяющей Пакистан и Афганистан, ведутся интенсивные боевые действия. Для большинства граждан России известия о вспышке конфликта стали неожиданностью, однако развитие ситуации обусловлено событиями последних двух суток — в этот период пакистанская армия нанесла удары по позициям пакистанских талибов, разместивших свои базы на территории Афганистана. Что происходит на афганско-пакистанской границе — в материале URA.RU.
Как началась битва на границе Афганистана и Пакистана.
По сообщениям афганского телеканала Tolo News, военное противостояние началось после того, как 9 октября пакистанская армия нанесла удар по приграничным районам провинции Кунар. Как сообщают местные источники, в результате этой атаки погибли несколько командиров движения «Талибан», в том числе один из полевых командиров.
В ответ на это на следующий день талибы провели артиллерийский обстрел позиций пакистанских пограничников в районе Читрала. После этого конфликт перешел в фазу активных боевых действий: стороны начали обмениваться взаимными обстрелами по всей восточной и южной части границы.
Сообщается о первых жертвах. Согласно информации Tolo News, в результате столкновений погибли пять пакистанских военных. Афганская сторона поясняет, что ее удары были ответными мерами на обстрелы собственной территории. Позже, по обновленным данным на вечер, количество погибших пакистанских военнослужащих возросло как минимум до 12 человек.
Афганские военные подразделения установили контроль над рядом пограничных постов в провинциях Пактия, Гильменд и КунарФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Эскалация конфликта на афганско-пакистанской границе.
Конфликт продолжает эскалировать. По данным того же источника, афганские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по пакистанскому городу Лахор. Информация о возможных разрушениях и жертвах среди мирного населения пока уточняется.
Министерство обороны правительства «Талибана» официально объявило о начале военной операции против Пакистана. В заявлении говорится, что удары наносятся по объектам, которые, по утверждению талибов, используются для запуска беспилотников в воздушное пространство Афганистана, а также по центрам, связанным с запрещенной организацией ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена на территории России).
Местные средства массовой информации распространяют видео, на которых, предположительно, запечатлено перемещение подкреплений талибов к линии границы. В афганском военном ведомстве подтвердили факт нанесения ударов, заявив, что это является ответом на обстрел Кабула и провинции Пактика, произошедший в ночь на пятницу. Кроме того, боевые действия распространились на уезд Шорабак в провинции Кандагар. О потерях с обеих сторон и о пострадавших среди мирного населения не сообщается.
Афганские военные подразделения установили контроль над рядом пограничных постов в провинциях Пактия, Гильменд и Кунар. В ряде районов пакистанские войска были вынуждены отойти под плотным огнем артиллерии и стрелкового оружия. В ответ Вооруженные силы Пакистана проводят контратаки, применяя авиацию и минометные расчеты.
Линия Дюранда — давний спор Афганистана и Пакистана.
Затяжной пограничный конфликт между Афганистаном и Пакистаном имеет глубокие исторические корни и проистекает из фундаментального спора о статусе границы. Линия Дюранда — это граница между Афганистаном и Пакистаном, протяженность которой составляет около 2640 километров. Она была установлена еще в 1893 году по соглашению между Британской Индией и афганским эмиром Абдур-Рахманом Ханом. Свое название граница получила по фамилии британского дипломата сэра Генри Мортимера Дюранда, который руководил процессом ее размежевания.
После того как в 1947 году Британская Индия распалась, права на эту линию перешли к Пакистану. Однако Афганистан так никогда и не признал ее в качестве официальной границы. Пакистан считает линию Дюранда международно признанной границей, унаследованной со времен Британской Индии. В то же время Афганистан рассматривает ее как несправедливую и навязанную колониальными властями, отказываясь признавать ее легитимность. Именно эта непримиримая позиция и привела к резкой эскалации старого территориального конфликта.
Минобороны Афганистана объявило об успешном завершении «операции возмездия’Фото: Роман Наумов © URA.RU.
Талибы заявили об успешном завершении операции против Пакистана.
Руководство движения «Талибан» объявило об успешном завершении военной операции возмездия, проведенной вдоль спорной линии Дюранда против Пакистана. Афганские власти подчеркнули, что в случае повторных нарушений границы вооруженные силы предпримут ответные меры для защиты территориальной целостности страны. В Министерстве обороны Афганистана сообщили, что операция носила ответный характер и была организована в связи с неоднократными нарушениями воздушного пространства со стороны Пакистана, а также нанесенными страной-соседом авиаударами.
* «Исламское государство», ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.