МИД Ирана: РФ передала послание от Нетаньяху о незаинтересованности в войне

В ответ Иран атаковал американскую базу Эль-Удейд в Катаре, после чего заявил о нежелании дальнейшей эскалации, и 24 июня было объявлено о режиме прекращения огня. На фоне этих событий Иран ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан, что, по мнению экспертов, может быть связано с производством или хранением центрифуг для обогащения урана.