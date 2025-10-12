Ричмонд
МИД Ирана: РФ передала послание от Нетаньяху о незаинтересованности в войне

Иран получил от России официальное сообщение о том, что Израиль не заинтересован в возобновлении конфликта с Тегераном. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, информация поступила после переговоров президента России Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые состоялись несколько дней назад.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская сторона получила сигналы о заинтересованности Израиля в мирном решении конфликта.

«На следующее утро нашего посла пригласили в администрацию президента (России прим. ред.) и сообщили ему, со слов Нетаньяху, что тот подчеркивал отсутствие намерений возобновить войну с Ираном», — заявил Аббас Аракчи в прямом эфире иранского гостелевидения.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, обвинив его в тайной военно-ядерной программе. В течение последующих 12 дней стороны обменивались ударами, к которым присоединились и США, нанеся авиаудары по иранским объектам.

В ответ Иран атаковал американскую базу Эль-Удейд в Катаре, после чего заявил о нежелании дальнейшей эскалации, и 24 июня было объявлено о режиме прекращения огня. На фоне этих событий Иран ускорил строительство секретного военного объекта под горой Коланг в провинции Исфахан, что, по мнению экспертов, может быть связано с производством или хранением центрифуг для обогащения урана.

