Полиция Германии задержала мужчину, открывшего огонь в Гисене

В немецком Гисене полиция задержала мужчину, открывшего огонь на улице. Об этом пишет Bild со ссылкой на правоохранителей.

Источник: Life.ru

Подозреваемый ранее уже попадал в поле зрения силовых структур. Арест состоялся через четыре с половиной часа после инцидента. Представитель полиции отметил, что на месте происшествия работали крупные силы ведомства.

Сообщается, что признаков теракта или массового убийства обнаружено не было. Предполагаемое орудие — короткоствольное оружие, по предварительной информации, пистолет.

Напомним, 11 октября неизвестный открыл огонь в Гисене, есть пострадавшие. Мужчина скрылся с места происшествия, а полиция ещё тогда была уверена, что угрозы для жителей города нет. Известно, что инцидент произошёл возле букмекерской конторы.

