В США два человека погибли при стрельбе на территории школьного кампуса

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы на территории школьного кампуса в американском штате Миссисипи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
«Полиция в небольшом городе в Миссисипи расследует стрельбу… в результате которой погибли два человека», — передает агентство.
Отмечается, что стрельба произошла в городе Хайдельберг, полиция разыскивает 18-летнего мужчину. Стрельба произошла во время футбольной игры на стадионе, однако неясно, когда именно она случилась и как близко к стадиону. В полиции пообещали опубликовать больше информации в ближайшие дни.