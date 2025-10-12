Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США два человека погибли при стрельбе на территории школьного кампуса

В Миссисипи два человека погибли при стрельбе на территории школьного кампуса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Два человека погибли в результате стрельбы на территории школьного кампуса в американском штате Миссисипи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.

«Полиция в небольшом городе в Миссисипи расследует стрельбу… в результате которой погибли два человека», — передает агентство.

Отмечается, что стрельба произошла в городе Хайдельберг, полиция разыскивает 18-летнего мужчину. Стрельба произошла во время футбольной игры на стадионе, однако неясно, когда именно она случилась и как близко к стадиону. В полиции пообещали опубликовать больше информации в ближайшие дни.