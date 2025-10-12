В США два человека погибли при стрельбе на территории школьного кампуса

Отмечается, что стрельба произошла в городе Хайдельберг, полиция разыскивает 18-летнего мужчину. Стрельба произошла во время футбольной игры на стадионе, однако неясно, когда именно она случилась и как близко к стадиону. В полиции пообещали опубликовать больше информации в ближайшие дни.