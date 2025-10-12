Украинские дроны атаковали торговый центр «Сигма» в Донецке

По информации СЦКК, атака ударными беспилотниками произошла в 22:24, в результате чего возникло возгорание торгового центра на 114-м километре указанной трассы. Ранее СМИ сообщили о пожаре в здании гипермаркета в Донецке после атаки, отметив, что сотрудники охраны были оперативно выведены из помещения, говорится в сообщении.