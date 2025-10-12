Украинские дроны атаковали торговый центр «Сигма» в Донецке

Украинские дроны совершили атаку на торговый центр «Сигма», расположенный на автомобильной трассе «Славянск — Донецк — Мариуполь». Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале.
По информации СЦКК, атака ударными беспилотниками произошла в 22:24, в результате чего возникло возгорание торгового центра на 114-м километре указанной трассы. Ранее СМИ сообщили о пожаре в здании гипермаркета в Донецке после атаки, отметив, что сотрудники охраны были оперативно выведены из помещения, говорится в сообщении.
11 октября Белгородская область подверглась ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате падения осколков в Белгороде возник пожар на мусорной свалке. На место уже прибыли пожарные. В коммерческом здании выбиты окна, повреждены крыша и фасад. Повреждены две машины.