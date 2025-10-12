Три тела мужчин найдены в автомобиле на заправке в Иркутской области

Трагический случай произошел в Чувашии, когда мужчина 1939 года рождения погиб, пытаясь избавиться от плесени в подвале своего гаража. Инцидент произошел 1 августа в селе Чурачики Цивильского округа. Мужчина развел в подвале огонь, используя шишки хвойных деревьев, чтобы дымом продезинфицировать помещение от плесени и грибков. В результате он отравился продуктами горения и скончался на месте.