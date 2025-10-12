В ДНР атаке БПЛА ВСУ подвергся торговый центр «Сигма» на автомобильной трассе

«Атака ударными БПЛА в 22:24: — автодорога “Славянск — Донецк — Мариуполь”, 114 км — возгорание ТЦ “Сигма”, — говорится в сообщении.
Каменка-Днепровская в Запорожской области также подверглась обстрелу со стороны ВСУ. В городе произошло не менее девяти взрывов. В настоящее время власти уточняют информацию о причинённом ущербе и выясняют, есть ли пострадавшие. Угроза повторных атак остается актуальной. Жителям рекомендовали сохранять спокойствие, быть начеку и не покидать дома до улучшения обстановки.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.