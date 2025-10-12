Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДНР атаке БПЛА ВСУ подвергся торговый центр «Сигма» на автомобильной трассе

В ДНР сообщили об атаке дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на торговый центр «Сигма» на автомобильной трассе «Славянск — Донецк — Мариуполь». Сообщение опубликовано в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: Life.ru

«Атака ударными БПЛА в 22:24: — автодорога “Славянск — Донецк — Мариуполь”, 114 км — возгорание ТЦ “Сигма”, — говорится в сообщении.

Каменка-Днепровская в Запорожской области также подверглась обстрелу со стороны ВСУ. В городе произошло не менее девяти взрывов. В настоящее время власти уточняют информацию о причинённом ущербе и выясняют, есть ли пострадавшие. Угроза повторных атак остается актуальной. Жителям рекомендовали сохранять спокойствие, быть начеку и не покидать дома до улучшения обстановки.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше