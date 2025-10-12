На месте взрыва завода в Теннесси не обнаружили выживших

Сотрудники экстренных служб не обнаружили выживших после взрыва на предприятии по производству взрывчатки в американском штате Теннесси, заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.
«На месте происшествия работают более 300 сотрудников. На данный момент мы не обнаружили выживших, это огромная потеря», — сказал он.
Комментарий прозвучал в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Ранее сообщалось, что на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems произошёл мощный взрыв. По информации местных властей, есть погибшие и пропавшие без вести.
На сайте предприятия сказано, что в перечень его продукции входят кумулятивные заряды модели M2A4. По данным СМИ, их используют Вооружённые силы Украины.