Протестующие в Норвегии сожгли флаг Израиля перед матчем отбора ЧМ-2026.

Встреча команд перед матчем отбора ЧМ-2026 завершилась победой норвежской сборной с разгромным счетом 5:0. Отмечается, что ранее глава Норвежской футбольной ассоциации Лизе Клавенесс публично выступила с призывом ввести против Израиля санкции, аналогичные тем, что ранее были применены к российским футбольным командам. Также Норвежская футбольная ассоциация заявила, что все средства, вырученные от продажи билетов на данный матч, будут перечислены в благотворительную организацию «Врачи без границ».