Три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте

Катар является одним из ключевых посредников на переговорах между Израилем и ХАМАС по обмену заложниками и заключенными, которые проходят в Шарм-эш-Шейхе с 6 октября при участии представителей Египта, Турции и США. В преддверии саммита по ситуации в Газе, на котором ожидается подписание соглашения о прекращении огня, катарская делегация прибыла в Египет для продолжения консультаций.