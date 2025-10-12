Три катарских дипломата погибли в ДТП возле Шарм-эш-Шейха

Три дипломата, входивших в состав делегации Катара, участвовавшей в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа, погибли в результате дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла недалеко от Шарм-эш-Шейха. Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщило агентство Reuters.
По данным издания, автомобиль, в котором находилась делегация, попал в ДТП в районе конференц-центра. Помимо трех погибших дипломатов, двое других членов делегации пострадали и находятся в реанимации, говорится в статье.
9 октября палестинское движение ХАМАС подтвердило заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. ХАМАС выразил благодарность Египту, Катару и Турции за их посреднические усилия, а также президенту США Дональду Трампу за содействие в достижении договоренностей. Движение обратилось к гарантам соглашения, включая Трампа, а также к арабским и исламским странам с просьбой проконтролировать выполнение Израилем своих обязательств.
5 октября Трамп сообщил, что Израиль согласился отвести войска в секторе Газа на первоначальную линию.