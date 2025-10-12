Три катарских дипломата погибли в ДТП возле Шарм-эш-Шейха

9 октября палестинское движение ХАМАС подтвердило заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. ХАМАС выразил благодарность Египту, Катару и Турции за их посреднические усилия, а также президенту США Дональду Трампу за содействие в достижении договоренностей. Движение обратилось к гарантам соглашения, включая Трампа, а также к арабским и исламским странам с просьбой проконтролировать выполнение Израилем своих обязательств.