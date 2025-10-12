В Сети появилось видео крушения вертолёта во время фестиваля в Калифорнии

Вертолёт потерпел крушение, задев пальму, на территории фестиваля «Автомобили и вертолёты» (cars and copters), расположенного вблизи популярного пляжа. В момент инцидента на земле находилось множество людей. По словам очевидцев, вероятной причиной трагедии могло стать столкновение птицы с хвостовым винтом вертолёта. Пострадали как минимум пять человек — двое из них находились на борту, трое были на земле.