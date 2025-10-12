Вертолет рухнул на пляж в Калифорнии

В городе Хантингтон-Бич в Калифорнии произошло падение вертолёта в непосредственной близости от пляжа. Согласно информации, распространённой местным отделением телеканала NBC News, в результате инцидента пострадали не менее пяти человек: двое находились на борту воздушного судна, ещё трое — на земле.