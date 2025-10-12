Ричмонд
Вертолет рухнул на пляж в Калифорнии

В городе Хантингтон-Бич в Калифорнии произошло падение вертолёта в непосредственной близости от пляжа.

В городе Хантингтон-Бич в Калифорнии произошло падение вертолёта в непосредственной близости от пляжа. Согласно информации, распространённой местным отделением телеканала NBC News, в результате инцидента пострадали не менее пяти человек: двое находились на борту воздушного судна, ещё трое — на земле.

Все пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Очевидцы засняли момент крушения: на видеозаписях видно, как вертолёт начинает неконтролируемо вращаться в воздухе перед тем, как упасть на землю. В настоящее время причины аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что Калифорния стала первым штатом США, учредившим репарации потомкам рабов.

