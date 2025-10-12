Ричмонд
+19°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт сборной Нигерии по футболу экстренно приземлился из-за трещины

Лобовое стекло воздушного судна треснуло после взлёта в Анголе.

Источник: Аргументы и факты

Борт нигерийской сборной по футболу совершил аварийную посадку из-за трещины в лобовом стекле, информирует футбольная федерация Нигерии.

В федерации уточнили, что лобовое стекло воздушного судна треснуло после взлёта в Анголе, где до этого приземлилось для дозаправки.

«После плановой дозаправки в Луанде (Ангола) судно было вынуждено совершить аварийную посадку, так как у самолёта треснуло лобовое стекло после взлёта», — говорится в сообщении.

Речь идёт о чартерном рейсе. Самолёт перевозил команду Нигерию на матч отборочного турнира к чемпионату мира со сборной Лесото, который состоялся 10 октября. Счёт встречи составил 2:1.

Во вторник нигерийская команда должна сыграть со сборной Бенина в Уйо. Прибытие футболистов, а также официальных лиц задерживается. В настоящее время нигерийская сторона ищет другой самолёт для команды.

Ранее сообщалось, что самолёт сборной Гамбии совершил разворот из-за падения давления и уровня кислорода в салоне.