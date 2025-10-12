Самолёт сборной Нигерии по футболу экстренно приземлился из-за трещины

Борт нигерийской сборной по футболу совершил аварийную посадку из-за трещины в лобовом стекле, информирует футбольная федерация Нигерии.
В федерации уточнили, что лобовое стекло воздушного судна треснуло после взлёта в Анголе, где до этого приземлилось для дозаправки.
«После плановой дозаправки в Луанде (Ангола) судно было вынуждено совершить аварийную посадку, так как у самолёта треснуло лобовое стекло после взлёта», — говорится в сообщении.
Речь идёт о чартерном рейсе. Самолёт перевозил команду Нигерию на матч отборочного турнира к чемпионату мира со сборной Лесото, который состоялся 10 октября. Счёт встречи составил 2:1.
Во вторник нигерийская команда должна сыграть со сборной Бенина в Уйо. Прибытие футболистов, а также официальных лиц задерживается. В настоящее время нигерийская сторона ищет другой самолёт для команды.
Ранее сообщалось, что самолёт сборной Гамбии совершил разворот из-за падения давления и уровня кислорода в салоне.