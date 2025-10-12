Ричмонд
Reuters: три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте

Речь может идти о дипломатах, которые входят в переговорную группу Катара по Газе.

Источник: Аргументы и факты

Три дипломата из Катара стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в египетском Шарм-эш-Шейхе, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на информацию, полученную от двух источников в сфере безопасности.

«Три катарских дипломата погибли в результате ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе», — говорится в сообщении.

Ещё два сотрудника посольства Катара получили травмы.

В материале сказано, что речь может идти о дипломатах, которые входят в переговорную группу Катара по сектору Газа. Эти сведения в настоящее время не подтверждены.

Напомним, саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе, касающийся конфликта в секторе Газа, состоится в понедельник, в нём примут участие лидеры свыше 20 государств.

Ранее сообщалось, что генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш приветствовал договоренности, достигнутые между Израилем и движением ХАМАС. В частности, что он дал высокую оценку посреднической деятельности Соединённых Штатов, Катара, Турции и Египта.

