Reuters: три катарских дипломата погибли в ДТП в Египте

Три дипломата из Катара стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в египетском Шарм-эш-Шейхе, сообщает Reuters.
Агентство ссылается на информацию, полученную от двух источников в сфере безопасности.
«Три катарских дипломата погибли в результате ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе», — говорится в сообщении.
Ещё два сотрудника посольства Катара получили травмы.
В материале сказано, что речь может идти о дипломатах, которые входят в переговорную группу Катара по сектору Газа. Эти сведения в настоящее время не подтверждены.
Напомним, саммит в египетском Шарм-эш-Шейхе, касающийся конфликта в секторе Газа, состоится в понедельник, в нём примут участие лидеры свыше 20 государств.
Ранее сообщалось, что генсек Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш приветствовал договоренности, достигнутые между Израилем и движением ХАМАС. В частности, что он дал высокую оценку посреднической деятельности Соединённых Штатов, Катара, Турции и Египта.