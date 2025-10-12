США рискует поссориться с Британией из-за Китая

Дело Берри и Кэша было возбуждено в апреле 2024 года. Фигурантов обвиняли в нарушении закона о государственной тайне 1911 года, по которому они с декабря 2021 года по февраль 2023 года якобы собирали и передавали материалы, потенциально полезные Китаю. По информации Financial Times, поводом для закрытия дела стало выступление в суде заместителя советника премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Мэттью Коллинса, который отказался назвать КНР «врагом». Издание отмечает, что решение прокуратуры было принято в контексте усилий Лондона сохранить стабильные отношения с Пекином, несмотря на давление со стороны союзников по разведывательному сообществу.