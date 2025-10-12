У побережья северных Курил зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9

В ночь с 11 на 12 октября у берегов северных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на данные начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семёновой.