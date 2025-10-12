Поддубный: ПВО России отразила мощный ракетный удар по Белгороду

По его словам, дежурные расчеты ПВО уничтожили множество целей на подлете к городу. Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется. На опубликованных кадрах слышны звуки взрывов и видны яркие вспышки. Поддубный выразил благодарность зенитчикам за их «системный, сосредоточенный труд».