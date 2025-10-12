Ричмонд
Поддубный: ПВО России отразила мощный ракетный удар по Белгороду

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно отразили интенсивный ракетный удар по Белгороду. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале, опубликовав видеозаписи с места событий.

По его словам, дежурные расчеты ПВО уничтожили множество целей на подлете к городу. Информация о возможных последствиях на земле в настоящее время уточняется. На опубликованных кадрах слышны звуки взрывов и видны яркие вспышки. Поддубный выразил благодарность зенитчикам за их «системный, сосредоточенный труд».

— За системный, сосредоточенный труд наших зенитчиков — поклон, — говорится в сообщении.

11 октября Белгородская область подверглась ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сработала система противовоздушной обороны (ПВО). В результате падения осколков в Белгороде возник пожар на мусорной свалке. На место уже прибыли пожарные. В коммерческом здании выбиты окна, повреждены крыша и фасад. Повреждены две машины.