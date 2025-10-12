В Британии зарезали экс-вокалиста Lostprophets, осуждённого за педофилию

Ранее в Казахстане подписали приказ, по которому в стране будут кастрировать преступников, осуждённых за насилие над несовершеннолетними. Процедура будет проводиться за полгода до выхода из тюрьмы. Кастрация будет проводиться сразу в учреждении, но если осуждённый на пробации или должен выплатить штраф, то её сделают в клинике по судебному решению.