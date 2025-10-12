В Британии задержали двоих подозреваемых в убийстве экс-вокалиста Lostprophets

Ранее сообщалось, что фигуранты дела о подготовке покушения на журналистку Ксению Собчак категорически отвергают все выдвинутые против них обвинения в организации этого преступления. В настоящее время следствие по делу завершено, и обвиняемые знакомятся с его материалами перед передачей дела в прокуратуру для утверждения. Летом 2023 года ФСБ, МВД и Следственный комитет объявили о пресечении попытки украинских спецслужб организовать убийство Ксении Собчак. В ходе операции в Москве и Рязанской области были задержаны члены неонацистской группировки, которые проводили наблюдение за местом работы Собчак. У них изъяли оружие, спецсредства и другие предметы. Задержанные признались, что действовали по заданию СБУ и рассчитывали получить по 1,5 миллиона рублей за убийство. Всего арестовано семь человек.