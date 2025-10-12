Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко: Киев бросает подкрепление к Звановке ДНР, куда уже вошли бойцы РФ

Украинское командование перебрасывает дополнительные подразделения и военную технику в район населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике, а также в расположенное поблизости Свято-Покровское. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Киев бросает подкрепление к Звановке ДНР.

Украинское командование перебрасывает дополнительные подразделения и военную технику в район населенного пункта Звановка в Донецкой Народной Республике, а также в расположенное поблизости Свято-Покровское. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В окрестностях Звановки продолжаются интенсивные боевые действия. В Свято-Покровское прибыли дополнительные силы и техника украинских формирований, идет их переброска к линии соприкосновения», — заявил Марочко в беседе с ТАСС.

Он отметил, что командование ВСУ придает особое значение обороне Звановки, поскольку в случае ее потери становится возможным охват Северска. Северск, в свою очередь, играет ключевую роль в обороне украинских позиций, поскольку обеспечивает контроль над дорогами в направлении Красного Лимана (Лиман) и Славянска на территории ДНР, которые на данный момент находятся под контролем Киева.

Ранее Марочко заявлял, что командиры ВСУ покидают Северск в ДНР, оставляя обычных солдат держать позиции. Таким образом украинские генералы хотят сберечь офицерский состав.