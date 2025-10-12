Марочко: Киев бросает подкрепление к Звановке ДНР, куда уже вошли бойцы РФ

Он отметил, что командование ВСУ придает особое значение обороне Звановки, поскольку в случае ее потери становится возможным охват Северска. Северск, в свою очередь, играет ключевую роль в обороне украинских позиций, поскольку обеспечивает контроль над дорогами в направлении Красного Лимана (Лиман) и Славянска на территории ДНР, которые на данный момент находятся под контролем Киева.