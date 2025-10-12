Ричмонд
Возле пляжа в Калифорнии упал вертолёт

Троих пострадавших при крушении вертолёта на шоссе госпитализировали.

Источник: Аргументы и факты

Три человека пострадали в результате крушения вертолёта возле пляжа в Хантингтон-Бич в американском штате Калифорния, сообщили в местной полиции.

Транспортное средство упало на шоссе Pacific Coast Highway. Инцидент произошёл рядом с местом, где проводится мероприятие Cars N Copters on the Coast. Пострадавших доставили в больницу. Отмечается, что два человека, которые находились в вертолёте, смогли выбраться из него.

В Сети также появилась видеозапись момента происшествия. На кадрах, распространённых телеканалом KTLA, видно, как вертолёт, который находится в воздухе, начинает терять управление и после падает.

Напомним, 7 октября в Сакраменто в штате Калифорния потерпел крушение медицинский вертолёт. На его борту находились пилот, фельдшер и медсестра. Все они получили серьёзные травмы. Один из пострадавших оказался зажат под вертолётом.