Шестнадцать человек погибли после взрыва на заводе в Теннесси

«Могу сказать, что на данный момент мы уведомили все 16 семей людей, которые, как мы считаем, были причастны к этой ситуации, к этой трагедии. Теперь обратите внимание на цифру — здесь есть разница в количестве. Нам удалось установить и подтвердить, что двух людей не было на месте», — сообщил Дэвис. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что эти лица числились среди пропавших без вести, но позднее выяснилось, что они отсутствовали на работе.