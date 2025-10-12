Шестнадцать человек погибли после взрыва на заводе в Теннесси

Взрыв произошел в штате Теннесси.
Власти округа Хамфрис в американском штате Теннесси сообщили о гибели 16 человек в результате мощного взрыва на предприятии Accurate Energy Systems. Инцидент произошел в пятницу, 10 октября, на заводе по производству взрывчатых веществ, который располагался в промышленной зоне недалеко от города Уэйверли. Об этом заявил шериф округа Крис Дэвис.
«Могу сказать, что на данный момент мы уведомили все 16 семей людей, которые, как мы считаем, были причастны к этой ситуации, к этой трагедии. Теперь обратите внимание на цифру — здесь есть разница в количестве. Нам удалось установить и подтвердить, что двух людей не было на месте», — сообщил Дэвис. Его слова передает РИА Новости. Он уточнил, что эти лица числились среди пропавших без вести, но позднее выяснилось, что они отсутствовали на работе.
Шериф округа ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, можно ли считать этих 16 человек погибшими. «Думаю, что можно с уверенностью говорить об этом на данный момент», — добавил он. Представители Accurate Energy Systems пока не прокомментировали инцидент. Ранее сообщалось, что на заводе производились кумулятивные заряды, которые, по данным открытых источников, поставлялись в том числе на вооружение вооруженных сил Украины.
Ранее после взрыва на заводе Accurate Energy Systems в Теннесси власти сообщали о нескольких погибших и 18 пропавших без вести, однако поисковые операции не выявили выживших. Предприятие специализировалось на производстве взрывчатки для Пентагона, промышленных нужд и поставляло кумулятивные заряды на вооружение ВСУ. Обстоятельства происшествия продолжают выясняться.