Больницу эвакуировали в Москве из-за пожара

Площадь возгорания составила 2 квадратных метра.
В Городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова на востоке Москвы произошло возгорание. Из отделения были эвакуированы 28 пациентов, сообщили в оперативных службах.
«Эвакуацию из отделения Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова на востоке Москвы провели из-за небольшого возгорания на девятом этаже. Проведена эвакуация 28 человек из отделения», — передает ТАСС.
Причиной происшествия, по предварительной версии, стала непотушенная сигарета, которая привела к возгоранию матраса. Экстренные службы продолжают работу на месте для выяснения обстоятельств.