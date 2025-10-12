Адвокаты Манджони обжаловали обвинения в деле об убийстве главы UnitedHealthcare

Защита настаивает на том, чтобы обвинение не использовало в судебном процессе показания Манджони и сведения о рюкзаке, где при задержании нашли пистолет и боеприпасы. Кроме того, у полицейских не было ордера на обыск рюкзака, а перед допросом итальянца не уведомили о его правах.