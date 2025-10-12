Ричмонд
В США полиция использует беспилотники с ИИ для преследования преступников

Полиция в США повсеместно использует дроны с ИИ для борьбы с преступностью.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Полицейские в США используют новейшие дроны с искусственным интеллектом для преследования преступников, а также при чрезвычайных ситуациях, сообщает портал Axios со ссылкой на правоохранительные органы.

«Анализ, проведенный Axios, показал, что почти в каждом крупном мегаполисе США есть правоохранительные органы с системой беспилотных летательных аппаратов», — сообщает портал.

По данным Axios, полиция использует дроны для наблюдения, поиска, документирования инцидентов и расследования преступлений, что дает ей возможность получать аэрофотоснимки и данные в режиме реального времени. Полиция использует дроны даже для доставки назальных спреев, чтобы предотвратить смерть при передозировке наркотиками.

Дроны отправляются после получения звонка службой 911 и действуют как новый вид подразделения быстрого реагирования. Например, в Альбукерке полиция использует дроны для поимки угонщиков автомобилей.