Несколько жилых домов и пять автомобилей повреждены в Белгороде после атаки ВСУ

Четыре дома и пять машин пострадали от сбитого дрона под Белгородом (архивное фото).
В результате атаки украинских беспилотников в Белгородском районе повреждения получили несколько частных жилых домов и пять легковых автомобилей. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В поселке Северный в результате детонации сбитого БПЛА в четырех частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждены пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники», — написал Гладков в своем telegram-канале. Глава региона также добавил, что полная информация о последствиях атаки в настоящее время уточняется.
Атаки беспилотников на Белгородскую область происходят не впервые. Ранее, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, в результате падения обломков сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбило окна в 15 квартирах, а 20 автомобилей были повреждены осколками. Кроме того, атакам подвергались Курская, Брянская области и Крым, а в Ивановской области был введен режим повышенной готовности из-за угрозы БПЛА.