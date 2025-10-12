Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке зарегистрировали десять афтершоков магнитудой до 6,1

За прошедшие сутки у побережья Камчатки было зарегистрировано десять афтершоков магнитудой до 6,1. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, в населённых пунктах ощущался лишь один из этих подземных толчков.

Источник: Life.ru

«За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,1. В населённых пунктах подземный толчок ощущался один раз силой до четырёх баллов», — уточнили в ведомстве.

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, возросшей после мощного землетрясения 30 июля. Учёные фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Камбального и Крашенинникова.

В ночь с 11 на 12 октября у берегов северных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Его эпицентр располагался в 75 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг — на глубине 30 километров. В Северо-Курильске ощущался подземный толчок силой до 4−5 баллов. Тревогу цунами в регионе не объявляли.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше