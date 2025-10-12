Шестнадцать человек погибли при взрыве в Теннесси

Полиция округа Хамфрис штата Теннесси в США считает погибшими при взрыве на предприятии Accurate Energy Systems 16 человек. Об этом информировал шериф округа Крис Дэвис.
«Думаю, что можно с уверенностью говорить об этом на данный момент», — приводит РИА Новости ответ Дэвиса на вопрос журналистов, считаются ли эти люди погибшими. Также шериф сообщил о девятнадцати пропавших без вести.
Напомним, взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ произошёл в пятницу, 10 октября.
На месте происшествия работали более 300 сотрудников экстренных служб, им не удалось найти ни одного выжившего.
О предприятии известно, что оно занимается производством кумулятивных зарядов, которые используются не только американскими военными, но в том числе, для нужд ВСУ. Речь идёт о модели М2А4. Они способны пробивать броневые плиты и железобетон.