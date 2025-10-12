Лидер ХАМАС Бадран: мы не будем участвовать в подписании соглашения по Газе

Второй этап переговоров об установлении мира в анклаве будет более трудным.
«ХАМАС не будет принимать участие в процедуре подписания соглашения о прекращении огня на территории сектора Газа. Движение будет представлено посредниками из Египта и Катара», — сообщил Бадран, передают «Известия». Он также назвал идею об изгнании представителей ХАМАС из Газы, предложенную в мирном плане бывшего президента США Дональда Трампа, абсурдной, отметив, что данная территория — их Родина.
Отмечается, что в дальнейшем переговорный процесс может осложниться. Второй этап обсуждений по мирному урегулированию в анклаве будет более сложным и затянется из-за необходимости детальных консультаций по основным вопросам, включая безопасность, контроль над территорией и возвращение местных жителей.
Ранее, 6 октября, в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС при посредничестве Египта и Катара. Стороны уже обменялись списками заложников и заключенных для возможного освобождения в рамках готовящегося соглашения о прекращении огня. К переговорам также подключились представители США и Турции.