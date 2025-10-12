Война длиной в два века: с чего начался конфликт между Пакистаном и Афганистаном, как он развивается сейчас

Напомним, что после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году движение «Талибан» вновь пришло к власти в стране. До 17 апреля 2025 года группировка находилась в российском списке террористических организаций. Президент России Владимир Путин 10 октября отметил, что нынешние власти Афганистана предпринимают необходимые шаги для нормализации ситуации в стране, однако проблем еще достаточно. Последние столкновения вдоль пакистано-афганской границы в афганской провинции Гильменд между пакистанскими войсками и талибами произошли в мае текущего года.