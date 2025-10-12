Война длиной в два века: с чего начался конфликт между Пакистаном и Афганистаном, как он развивается сейчас

Минобороны Афганистана объявило об успешном завершении «операции возмездия» против Пакистана.
Вдоль всей линии Дюранда — исторической границе между Пакистаном и Афганистаном — фиксируются масштабные вооруженные столкновения. В нескольких провинциях была стрельба и раздавались взрывы. Подразделения талибов осуществили нападения на пакистанские пограничные посты одновременно с различных направлений.
Эскалация обусловлена событиями последних двух веков. Конфликт между сторонами начался еще в 1893 году. Предпосылки к старту войны и текущие причины противостояния — в материале URA.RU.
Истоки конфликта двух стран.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВойна разгорается между Пакистаном и Афганистаном: онлайн-трансляция.
Конфликт вокруг границы между Афганистаном и Пакистаном имеет давнюю историю, уходящую корнями в 1893 год. Именно тогда в Кабуле было подписано соглашение, определившее разграничение территорий между Британской империей и Афганистаном. До 1947 года, пока существовала Британская Индия, афганские власти признавали эту границу. Однако после обретения Пакистаном независимости Кабул перестал считать установленную линию демаркации легитимной. Этот территориальный спор регулярно провоцирует вооруженные столкновения.
В последние месяцы наблюдается резкое обострение отношений между Исламабадом и Кабулом. Пакистан обвиняет талибов в предоставлении убежища боевикам движения «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП), известного также как пакистанский «Талибан». По утверждению пакистанской стороны, эти боевики беспрепятственно действуют с территории Афганистана. Талибы отвергают эти обвинения, призывая Пакистан сосредоточиться на решении собственных внутренних проблем безопасности.
Напомним, что после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году движение «Талибан» вновь пришло к власти в стране. До 17 апреля 2025 года группировка находилась в российском списке террористических организаций. Президент России Владимир Путин 10 октября отметил, что нынешние власти Афганистана предпринимают необходимые шаги для нормализации ситуации в стране, однако проблем еще достаточно. Последние столкновения вдоль пакистано-афганской границы в афганской провинции Гильменд между пакистанскими войсками и талибами произошли в мае текущего года.
Причина начала текущих боев.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПогибшие солдаты и захваченные блокпосты: что происходит на границе Пакистана и Афганистана.
Как сообщают телеканалы Al Jazeera и Tolo News, рост напряженности между сторонами был спровоцирован авиаударом пакистанских военных по приграничным районам афганской провинции Кунар 9 октября. По информации из местных источников, в ходе атаки погибли несколько представителей руководства талибов, включая одного из командиров на местах. На следующий день талибы ответили артиллерийским обстрелом позиций пакистанских пограничников в районе Читрала. Впоследствии вдоль восточной и южной границ начался взаимный обмен огнем.
По данным пакистанского телеканала SAMAA TV, огонь со стороны Афганистана был открыт без явных на то причин. В ответ пакистанские военные нанесли удары, в результате чего были уничтожены несколько афганских пограничных постов, а потери среди афганских военнослужащих составили «десятки» человек. Также за все время операции погибли минимум 12 пакистанских военных.
Ближе к полуночи по московскому времени представители талибов объявили об успешном завершении военной операции против Пакистана в приграничной зоне. В Минобороны Афганистана подчеркнули, что в случае новых нарушений со стороны Пакистана вооруженные силы страны готовы предпринять жесткие ответные меры.
Заявление правительства Талибана.
Министерство обороны, находящееся под контролем правительства Талибана, объявило о проведении военной операции, направленной против пакистанских объектов. Согласно сведениям Tolo News, удары были нанесены по целям, которые, по заявлению талибов, использовались для запуска беспилотников на афганскую территорию, а также по локациям, предположительно связанным с деятельностью организации ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена на территории России).
Местные СМИ распространяли видеозаписи, на которых, как утверждается, зафиксировано перемещение талибских подкреплений к приграничным районам. В оборонном ведомстве Афганистана подтвердили факт нанесения авиаударов. Официальные представители Пакистана пока не предоставили комментариев по данной ситуации.
* «Исламское государство», ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация.