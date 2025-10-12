Водитель погиб в Хабаровске, врезавшись в световую опору

Ранним утром в Хабаровске произошла смертельная авария. Легковушка вылетела с дороги и на полном ходу врезалась в световую опору. Погиб водитель. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
ДТП случилось утром 12 октября на улице Карла Маркса, неподалеку от дома № 166. По предварительным данным, водитель Toyota Corona не справился с управлением, и машина выехала за пределы проезжей части. Удар пришелся прямо в световую опору.
«От полученных травм 32-летний мужчина скончался до приезда врачей скорой помощи», — рассказали в Госавтоинспекции Хабаровска.
На месте аварии работали сотрудники следственно-оперативной группы и ГАИ.