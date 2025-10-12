Что сейчас происходит в Константиновке, куда зашла российская армия

Марочко также уточнил, что ВС РФ вошли в город, совершив стремительный рывок со стороны населенного пункта Предтечино. По его информации, основная задача войск — закрепиться в Константиновке и расширить зону контроля. Маневренные действия на окраинах города, по словам эксперта, позволяют сдерживать противника и создавать условия для последующего наступления российских сил.