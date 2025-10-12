Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что сейчас происходит в Константиновке, куда зашла российская армия

Российские военнослужащие начали бои на восточных окраинах города в Константиновке ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Российские военные ведут маневренные действия в Константиновке.

Российские военнослужащие начали бои на восточных окраинах города в Константиновке ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«По последним данным, которые поступали, сейчас идут серьезные боестолкновения на восточных окраинах Константиновки», — приводит слова военного эксперта ТАСС. Он отметил, что сейчас ведутся маневренные действия со стороны российских войск.

Марочко также уточнил, что ВС РФ вошли в город, совершив стремительный рывок со стороны населенного пункта Предтечино. По его информации, основная задача войск — закрепиться в Константиновке и расширить зону контроля. Маневренные действия на окраинах города, по словам эксперта, позволяют сдерживать противника и создавать условия для последующего наступления российских сил.

Ранее российские войска начали наступление на Константиновку после освобождения Александро-Шультино. Этот город считается стратегически важным пунктом для контроля над путями снабжения ВСУ и доступа к Славянско-Краматорской агломерации. Продвижение российских сил в районе Константиновки может изменить обстановку на этом участке.