Пожизненно осуждённый обратился с просьбой о переводе в колонию поближе к родным

Осуждённый на пожизненный срок Андрей Фролкин спустя почти 20 лет после приговора подал в суд ходатайство о переводе в колонию ближе к месту жительства родных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы. Фролкин был осужден в Подмосковье за убийство четырёх человек, в числе которых был 12-летний мальчик.