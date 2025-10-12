«Операция возмездия»: где находится Пакистан и Афганистан, начавшие войну. Карта

Афганистан расположен в Центральной Азии. При этом его также относят к странам Южной Азии. Согласно данным за 2021 год, численность населения там составляет больше 40 млн человек. Территория страны не имеет выхода к морю и размещается в северо-восточной части Иранского нагорья. Афганистан граничит с Ираном на западе, с Пакистаном — на юге и востоке, на севере — с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном, а на крайнем востоке — с Китайской Народной Республикой. Кроме того, на востоке страна соприкасается с территорией Кашмира, статус которой оспаривают Индия, КНР и Пакистан. Столицей государства является город Кабул.