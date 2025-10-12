Ричмонд
Гладков: ВСУ атаковали Белгородский район Белгородской области

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины атаковали Белгородский район Белгородской области, проинформировал Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал. По его словам, в населённом пункте Северный в нескольких частных домах выбиты стёкла, кроме того, повреждения получили, фасады строений, заборы и машины.

«Белгородский район под ударом беспилотников ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В посёлке Северный в результате детонации сбитого БПЛА в четырёх частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Повреждены пять легковых автомобилей и одна единица спецтехники. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков в Telegram.

Ранее Гладков заявил о возможных кратковременных веерных отключениях электричества после обстрела со стороны ВСУ. Вечером в субботу в Белгороде после атаки временно отключили наружное освещение. По словам мэра города Валентина Демидова, свет отключён для снижения нагрузки на энергообъекты после атаки со стороны Вооружённых сил Украины.

